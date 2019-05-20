Третьяковка подаст гражданский иск из-за повреждения картины Репина

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея намерена подать гражданский иск из-за повреждения картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", сообщила журналистам директор музея Зельфира Трегулова.

"Третьяковская галерея будет подавать гражданский иск. Мы к этому готовимся и будем это делать", - сказала Трегулова. Ответчик по иску не уточняется.

Картину Репина, известную под названием "Иван Грозный убивает своего сына", сильно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло, под которым находилась картина, и повредил полотно. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля этого Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

В начале апреля Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

История картины

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван..." была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.