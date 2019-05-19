Трамп впервые прокомментировал скандал с запретом абортов в ряде штатов

Дональд Трамп Фото: epa/vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп впервые высказался по вопросу ужесточения правил проведения абортов в некоторых штатах, который разделил страну и вызвал множество споров.

В серии твитов американский лидер подчеркнул, что он относит себя к выступающим "за жизнь" (pro life - в противовес тем, кто выступает pro choice, то есть за выбор). При этом он делает три исключения, при которых поддерживает аборт: если беременная женщина стала жертвой изнасилования, инцеста или же ее жизни грозит опасность.

Трамп отметил, что он в вопросе прерывания беременности солидарен с другим президентом США - Рональдом Рейганом.

Эти высказывания он сделал на фоне принятия все новыми штатами жестких законов ограничивающих, а в некоторых случаях фактически запрещающих проведение абортов. В частности, в Алабаме местный сенат принял закон, запрещающий любые аборты, за исключением ситуации, когда жизнь матери под угрозой или у плода выявлены несовместимые с жизнью аномалии. При этом для жертв изнасилований и инцеста поблажек не делается.

Врачей, которые проведут операции, предполагается наказывать тюремным заключением на срок до 99 лет. Как отмечают критики закона, это более жесткие санкции, чем для некоторых насильников.

"Би-би-си" отмечает, что закон, вероятно будет заблокирован судом. Но сторонники запрета рассчитывают, что апелляции в конечном итоге дойдут до Верховного суда, который контролируют республиканцы.

Закон, подписанный губернатором Алабамы, самый жестки в серии аналогичных документов, которые были приняты ранее в Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи. Все они были оспорены в судах. Еще 16 штатов намерены принять свои ограничения на проведение абортов.

Как отмечают аналитики, конечная цель всех этих законов - отменить постановление Верховного суда от 1973 года по делу Роу против Уэйда, который легализовал аборты во всех штатах.

Как напоминает "Би-би-си", мнение Трампа по этому вопросу несколько раз менялось. Так в 1999 году, он заявлял, что он однозначно за выбор, хотя и ненавидит понятие аборта. В 2016 году он уже стал сторонником опции "за жизнь", но с исключениями. В последних твитах он указывает, что движение за жизнь должно одержать победу в 2020 году, и аналитики полагают, что тема абортов станет одной из ключевых в новой предвыборной кампании.