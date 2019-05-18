Сергей Лазарев выступил на финале "Евровидения"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, выступил на финальном шоу.

Лазарев вышел на сцену под номером 5 согласно утвержденному регламенту и исполнил композицию "Scream". Для его номера на сцене было установлено восемь цифровых экранов с изображением артиста, что создало эффект двойников. Представление сопровождали проекции молний на экране и имитация дождя.

Выступления певца сопровождалось аплодисментами.

Результаты конкурса станут известны ночью, когда будут подведены итоги голосование жюри и зрителей.

Евровидение - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. В этом году он прошёл в Тель-Авиве. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивали жюри и зрители.

Прямую трансляцию конкурса ведёт телеканал "Россия-1" (ВГТРК).