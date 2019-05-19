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Сергей Лазарев занял 3-е место на конкурсе "Евровидение-2019"

Победителем стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Победителем 64-го международного песенного конкурса "Евровидение-2019" стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией "Arcade".

Согласно голосованию жюри и зрителей, представитель Нидерландов набрал 492 балла в финале конкурса.

Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд с композицией "Soldi", в финале он набрал 465 баллов.

Третье место занял россиянин Сергей Лазарев с 369 баллами.

Евровидение - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. В этом году он прошёл в Тель-Авиве. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивают жюри и зрители.

Израиль Сергей Лазарев

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