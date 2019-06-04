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В интернете начали сбор подписей под петицией в защиту блогера BadComedian

Блогера также поддержали Юрий Дудь, Тина Канделаки и Ксения Собчак

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На сайте Change.org запустили сбор подписей под петицией в защиту блогера Евгения Баженова, который занимается кинокритикой. Его блогу BadComedian грозит закрытие после иска компании компания Kinodanz, которая обвинила его в нарушении авторских прав.

На 17:50 4 июня по московскому времени петицию подписали 2830 человек.

Ранее Баженов сообщил, что Kinodanz подала на него в суд после его обзора картины "За гранью реальности". Она потребовала, чтобы он удалил видеоролик с обзором из-за нарушения авторских прав и выплатил 1 миллион рублей компенсации. До того он критиковал снятый фильм Kinodanz "Танцы насмерть". В обоих случаях он утверждал, что Министерство культуры выделяет бюджетные средства на ленты, которые проваливаются в прокате.

Создатели петиции призвали поддержать свободу слова и право "честного критика, говорить то, что он думает без судов и штрафов!"

Они выразили сомнение, что деньги, которые Минкультуры России выделило на создание фильма, пошли на съемки, "поскольку выглядит он очень дешево", и напомнили о низких рейтингах и скромных сборах картины. Поэтому они призвали прекратить выделять бюджетные деньги компании Kinodanz и проверить реальные затраты на ленту "За гранью реальности". Также они потребовали прекратить судебное преследование Баженова и любых других зрителей за мнение о фильме.

За Баженова заступились многие российские знаменитости. Журналист, замгендиректора Sports.ru Юрий Дудь написал в твиттере, что все должны иметь право высказывать свое мнение, "особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги".

Продюсер Александр Роднянский считает, что на BadComedian "оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков". Он напомнил, что не является поклонником Баженова после "несправедливого и неточного" обзора "Левиафана" в его блоге. Однако продюсер считает, что киноиндустрии для развития нужна непредвзятая критика. "Скажу прямо - попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры - это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура", - написал он в инстаграме.

Журналист, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак написала, что Баженова "прессуют за критику не очень хороших фильмов, в которые вложился Минкульт" и призвала "чиновников" остановиться. Генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выразила готовность купить канал BadComedian и "покрыть все возможные издержки".

Также за Баженова вступились петербургский депутат от "Яблока" Борис Вишневский, режиссер Сарик Андреасян, стендап-комик и блогер Данила Поперечный.

BadComedian Евгений Баженов Kinodanz

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