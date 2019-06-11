В Москве пять дней подряд будут проходить рыцарские турниры

В шоу примут участие рыцари из Великобритании, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В московском музее-заповеднике Коломенское с 12 по 16 июня будет проходить турнир Святого Георгия с участием 12 рыцарей. Шоу станет частью фестиваля "Времена и эпохи", сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете уличных мероприятий "Московские сезоны".

В мероприятии примут участие рыцари из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России. Представитель оргкомитета назвал его крупнейшим в мире международным рыцарским турниром.

Его участники продемонстрируют мастерство в копейных сшибках, когда они будут на полном скаку стараться выбить друг друга из седла или сломать копье о щит противника.