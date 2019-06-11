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В Москве пять дней подряд будут проходить рыцарские турниры

В шоу примут участие рыцари из Великобритании, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В московском музее-заповеднике Коломенское с 12 по 16 июня будет проходить турнир Святого Георгия с участием 12 рыцарей. Шоу станет частью фестиваля "Времена и эпохи", сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете уличных мероприятий "Московские сезоны".

В мероприятии примут участие рыцари из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России. Представитель оргкомитета назвал его крупнейшим в мире международным рыцарским турниром.

Его участники продемонстрируют мастерство в копейных сшибках, когда они будут на полном скаку стараться выбить друг друга из седла или сломать копье о щит противника.

В дисциплине Skill at arms всадникам необходимо пройти маршрут в определенной последовательности, по пути выполняя упражнения: снятие копьем кольца со стойки, метание дротика в мишень, рубка мечом.

Еще в одной дисциплине две группы рыцарей, вооруженные кельбенами (специальными турнирными булавами), сражаются за знамя противника, стараясь сберечь свое собственное.

Также в программе турнира пешие поединки.

Масса доспехов участников турнира колеблется от 40 до 45 кг, напомнили в оргкомитете.

Посетителям Коломенского также предложат сходить на исторический пикник в шатре XV века, посмотреть на ежедневные выступления флагоносцев (реконструкторов из Италии), оценить музыкальные программы и театрализованные представления.

С 12 по 16 июня площадка фестиваля в Коломенском будет работать с 11:00 до 20:30.

Времена и Эпохи - 2019

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Выступление восточных факировБой на саблях турецких янычарПока хозяин не видитБарышня и крестьянинРезьба по камню в рамках фестивальных мастерскихУ печи в 30-градусную жаруУчастники фестиваля в европейских народных костюмахСражение войск Европы и Руси среди гостей и организаторов фестиваляФигляры и барды средневековой Европы
Выступление восточных факиров
Москва Коломенское Московские сезоны

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