В Москве пять дней подряд будут проходить рыцарские турниры
В шоу примут участие рыцари из Великобритании, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В московском музее-заповеднике Коломенское с 12 по 16 июня будет проходить турнир Святого Георгия с участием 12 рыцарей. Шоу станет частью фестиваля "Времена и эпохи", сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете уличных мероприятий "Московские сезоны".
В мероприятии примут участие рыцари из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России. Представитель оргкомитета назвал его крупнейшим в мире международным рыцарским турниром.
Его участники продемонстрируют мастерство в копейных сшибках, когда они будут на полном скаку стараться выбить друг друга из седла или сломать копье о щит противника.
В дисциплине Skill at arms всадникам необходимо пройти маршрут в определенной последовательности, по пути выполняя упражнения: снятие копьем кольца со стойки, метание дротика в мишень, рубка мечом.
Еще в одной дисциплине две группы рыцарей, вооруженные кельбенами (специальными турнирными булавами), сражаются за знамя противника, стараясь сберечь свое собственное.
Также в программе турнира пешие поединки.
Масса доспехов участников турнира колеблется от 40 до 45 кг, напомнили в оргкомитете.
Посетителям Коломенского также предложат сходить на исторический пикник в шатре XV века, посмотреть на ежедневные выступления флагоносцев (реконструкторов из Италии), оценить музыкальные программы и театрализованные представления.
С 12 по 16 июня площадка фестиваля в Коломенском будет работать с 11:00 до 20:30.