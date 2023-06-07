В Москве с 8 по 12 июня пройдет фестиваль реконструкции "Времена и эпохи"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 8 по 12 июня проведут в 11-й раз исторический фестиваль "Времена и эпохи" , сообщил на своем сайте мэр города Сергей Собянин.

Фестиваль будет проходить на 41 площадке. Четыре из них разместятся в парках, еще 16 площадок с выставками будут расположены в центре города, а остальные - разбросаны по всей Москве, рассказал мэр.

Программа фестиваля отразит 30 важных дат в истории России, среди которых: 1035 лет победы князя Владимира под Херсонесом, 315 лет разгрому шведской армии у деревни Лесной, 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России, 110 лет мертвой петле Петра Нестерова - первой в мире фигуре высшего пилотажа, 80 лет Курской битве и другие.

В фестивале примут участие более 1300 реконструкторов со всей России, сообщил мэр. Гвоздем сезона он назвал реконструкцию исторических событий в четырех парках.

В парке имени Лужкова на площадке посвященной эпохе Древней Руси, развернется сражение между викингами и русичами. В музее-заповеднике "Коломенское" разыграют одно из сражений Русско-Польской войны 1654—1667 годов. Площадка в парке 50-летия Октября будет посвящена Отечественной войне 1812 года. В ландшафтном парке "Митино" реконструкторы покажут сцены из истории Первой мировой войны и Серебряного века.

На Бульварном кольце будет работать историческая фотовыставка, помимо снимков можно будет увидеть и копии музейных предметов.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут мастер-классы, более 80 спортивных программ и порядка 40 анимационных и театральных мероприятий, сообщил Собянин.