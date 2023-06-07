Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Москве с 8 по 12 июня пройдет фестиваль реконструкции "Времена и эпохи"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 8 по 12 июня проведут в 11-й раз исторический фестиваль "Времена и эпохи" , сообщил на своем сайте мэр города Сергей Собянин.

Фестиваль будет проходить на 41 площадке. Четыре из них разместятся в парках, еще 16 площадок с выставками будут расположены в центре города, а остальные - разбросаны по всей Москве, рассказал мэр.

Программа фестиваля отразит 30 важных дат в истории России, среди которых: 1035 лет победы князя Владимира под Херсонесом, 315 лет разгрому шведской армии у деревни Лесной, 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России, 110 лет мертвой петле Петра Нестерова - первой в мире фигуре высшего пилотажа, 80 лет Курской битве и другие.

В фестивале примут участие более 1300 реконструкторов со всей России, сообщил мэр. Гвоздем сезона он назвал реконструкцию исторических событий в четырех парках.

В парке имени Лужкова на площадке посвященной эпохе Древней Руси, развернется сражение между викингами и русичами. В музее-заповеднике "Коломенское" разыграют одно из сражений Русско-Польской войны 1654—1667 годов. Площадка в парке 50-летия Октября будет посвящена Отечественной войне 1812 года. В ландшафтном парке "Митино" реконструкторы покажут сцены из истории Первой мировой войны и Серебряного века.

На Бульварном кольце будет работать историческая фотовыставка, помимо снимков можно будет увидеть и копии музейных предметов.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут мастер-классы, более 80 спортивных программ и порядка 40 анимационных и театральных мероприятий, сообщил Собянин.

Времена и Эпохи - 2019

9
Выступление восточных факировБой на саблях турецких янычарПока хозяин не видитБарышня и крестьянинРезьба по камню в рамках фестивальных мастерскихУ печи в 30-градусную жаруУчастники фестиваля в европейских народных костюмахСражение войск Европы и Руси среди гостей и организаторов фестиваляФигляры и барды средневековой Европы
Выступление восточных факиров
Сергей Собянин Москва Времена и эпохи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Высотку МГУ на Воробьевых горах отремонтируют к 2026 году

В выходные в Москве будет не теплее 18 градусов

В выходные в Москве будет не теплее 18 градусов

В мэрии Москвы сообщили, что социальную помощь получает каждый третий горожанин

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Москвичей предупредили о схемах мошенничества посредством установки вредоносного ПО

В Кремле пройдет церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

В Кремле пройдет церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

В Москве местами меньше чем за час выпало больше четверти месячной нормы осадков

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

Выборы мэра Москвы предлагается назначить на 10 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });