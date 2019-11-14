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"Союзмультфильм" выпустит новые серии "Ну, погоди!"

Первый эпизод нового цикла популярного мультфильма выйдет летом 2020 года

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске нового цикла знаменитого советского мультфильма "Ну, погоди!", героям которого в этом году исполнилось 50 лет.

"Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про "Ну, погоди!", - сообщила журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в четверг.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец отметила, что "перезапуск мультфильма станет подарком нашему младшему поколению".

"Ну, погоди!" - мультфильм киностудии "Союзмультфильм", первый выпуск которого был 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял "нулевую" серию для мультжурнала "Веселая карусель", главная идея которой легла в основу мультсериала "Ну, погоди!".

В основе сюжета лежит постоянно оканчивающаяся неудачей погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. В итоге Заяц всегда оказывается невредим, а Волк в конце каждой серии говорит или кричит: "Ну, Заяц, погоди!". Режиссером самого мультсериала стал Вячеслав Котеночкин. Роль Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, зайца - актриса Клара Румянцева. Мультфильм входит в "Золотую коллекцию" киностудии.

"Золотая коллекция" "Союзмультфильма" - собрание мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра. В ней представлены лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и аниматоров. В "Золотую коллекцию" входят такие герои, как Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух и Пятачок, Малыш и Карлсон, попугай Кеша из "Возвращения блудного попугая", Маугли, Волк, Заяц из "Ну, погоди!" и многие другие. Всего в этот список включены более 150 мультфильмов.

В июне 2019 года сообщалось, что "Ну, погоди!", по данным ВЦИОМ, занял первое место в рейтинге любимых мультфильмов россиян.

Союзмультфильм Ну погоди! Юлиана Слащева

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