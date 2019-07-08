Путин поручил установить границы территорий объектов культурного наследия

Этим займется рабочая группа во главе с советником президента Владимиром Толстым

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распоряжением создал рабочую группу по установлению границ территорий объектов культурного значения. Возглавил структуру советник главы государства Владимир Толстой, следует из документов на портале правовой информации.

В нее также вошли заместители руководителей Росимущества, Росреестра, Следственного комитета, МВД, Генпрокуратуры, Минфина, Минкультуры, Минприроды и Государственно-правового управления президента.