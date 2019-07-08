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Путин поручил установить границы территорий объектов культурного наследия

Этим займется рабочая группа во главе с советником президента Владимиром Толстым

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распоряжением создал рабочую группу по установлению границ территорий объектов культурного значения. Возглавил структуру советник главы государства Владимир Толстой, следует из документов на портале правовой информации.

В нее также вошли заместители руководителей Росимущества, Росреестра, Следственного комитета, МВД, Генпрокуратуры, Минфина, Минкультуры, Минприроды и Государственно-правового управления президента.

Группа займется вопросами установления границ таких объектов, границ зон охраны, территорий исторических поселений, особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и соблюдения правового режима земель, находящихся в границах указанных территорий и зон.

Также она будет должна координировать деятельность федеральных и местных властных структур, общественных и прочих организаций при реализации государственной политики в этой сфере. Группа получила право создавать экспертные группы по направлениям своей деятельности и разрабатывать проекты указов, распоряжений и поручений президента, а также актов правительства.

Владимир Путин Владимир Толстой Минкультуры МВД СКР Генпрокуратура Росреестр Росимущество

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