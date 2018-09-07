В Новосибирске задержали вандала, нарисовавшего свастику на памятнике Ленину

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские задержали мужчину, разрисовавшего нацистской символикой памятник Владимиру Ленину перед Новосибирским театром оперы и балета в центре города, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Гражданин был задержан на месте (правонарушения - ИФ) сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и доставлен в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол по ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)", - сказали в пресс-службе.

Задержание произошло в четверг около 18:00 по московскому времени, уточнили в пресс-службе.

Сейчас рисунки с памятника уже удалены.