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В Минкультуры РФ объяснили выделение дополнительных 200 млн руб. на фильм "Нюрнберг"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Выделение правительством РФ дополнительных средств на производство фильма "Нюрнберг" в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне связано с изменением масштаба проекта и с затратами на архивную работу, экспедиции и спецэффекты.

"Серьезная доработка сценария фильма, посвященного знаменитому процессу, на котором было предъявлено обвинение 21 нацисту в тягчайших преступлениях против человечества, привела к существенным изменениям масштаба проекта и его стоимости. В том числе из-за широкого привлечения иностранных актеров и съемок за рубежом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры в четверг в ответ на соответствующий запрос.

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В министерстве отметили, что производство фильма военно-исторической тематики требует значительных финансовых вложений. "Это связано, в том числе, с затратами на архивно-исследовательскую работу, существенными расходами при съемках в экспедициях, созданием исторических костюмов, масштабных декораций, использованием компьютерной графики и спецэффектов", - сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в 2016 году Минкультуры РФ заключило с ООО "Продюсерский центр "Синема Продакшн" соглашение о субсидии на съемки фильма "Нюрнберг" ("На веки вечные"), по нему была выделана господдержка в размере 45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить Минкультуры РФ 200 млн рублей из резервного фонда на производство фильма "Нюрнберг".

Предложение снять фильм

В декабре 2018 года на заседании оргкомитета "Победа" под председательством президента РФ Владимира Путина министр культуры Владимир Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг", посвященный "деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы". Министр отметил, что картина может стать одним из элементов празднования 75-летия окончания войны.

"Тема, требующая достоверного освещения в отечественном кино - Нюрнбергский процесс, чем, собственно, закончилась формально Вторая мировая. Тема эта сейчас исторически полностью приватизирована США. Во многих произведениях американцы пишут о Нюрнберге как о своей большой победе. Роль Советского Союза там фактически сводится на нет", - сказал Мединский.

Для создания киноленты предлагается привлечь зарубежных звезд и специалистов стран-участников Нюрнбергского процесса.

Нюрнбергский процесс - суд над нацистскими преступниками, проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, разместившемся в "Зале 600" нюрнбергского Дворца юстиции. Участниками процесса выступили СССР, США, Франция и Великобритания.

В 1961 году американский режиссер Стэнли Крамер снял фильм "Нюрнбергский процесс", который получил два "Оскара" и два "Золотых глобуса".

Минкультуры РФ

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