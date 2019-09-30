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Мединский рассказал о 20 тяжбах Минкультуры РФ с кинопроизводителями

Благодаря выигранным искам Фонду кино вернули уже почти 700 млн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ в данный момент ведет более 20 судебных тяжб с производителями кино, которых подозревают в краже средств налогоплательщиков, через суд в бюджет Фонда кино уже возвращены почти 700 млн рублей, заявил глава Минкульта Владимир Мединский в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы ведем одновременно более 20 тяжб, в том числе уголовных, с конкретными производителями, которые украли деньги налогоплательщиков. Рассматриваются случаи, когда проект не сделан, сделан с нарушением договорных обязательств, не исполнены обязательства перед бюджетом", - сказал Мединский.

Глава Минкульта отметил, что многие суды министерство уже выиграло, и в бюджет Фонда кино возвращены почти 700 млн рублей.

"У нас нет проигранных исков, потому что обязательства очень четко прописаны в договорах. Вообще, произошла глобальная чистка киноотрасли в последнее время. Мы ужесточили условия выдачи возвратных денег - теперь компании обязаны возвращать средства с первой руки, то есть с оборота прокатчик сразу расплачивается с Фондом кино. Раньше фонд был едва ли не последним в очереди", - уточнил Мединский.

При этом, по его мнению, Минкультуры РФ и руководство Фонда кино долгое время недостаточно ответственно относились к возврату денег.

"Мы эту практику меняем коренным образом. Поэтому у нас столько оппонентов и столько публичной критики, главным образом анонимной - в Telegram-каналах", - подчеркнул министр культуры РФ в беседе с изданием.

Мединский связал критику с тем, что министерство наступает "на конкретные финансовые интересы", из-за чего многие были вынуждены вернуть деньги и после этого уйти из кинобизнеса.

Владимир Мединский Минкультуры РФ Фонд кино

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