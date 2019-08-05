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Картину Боттичелли из Галерей Уффици привезут во Владивосток на Восточный экономический форум

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в начале сентября, привезут картин Сандро Боттичелли Мадонна делла Лоджиа" из собрания Галерей Уффици. Об этом сообщило посольство Италии в Москве. Картина приедет в Россию впервые по случаю в первом участии Италии в ВЭФе.

4 и 5 сентября "Мадонна делла Лоджиа" будет выставлена в отделении Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете. Затем ее перенесут в Приморскую государственную картинную галерею, где ее можно будет увидеть с 8 сентября по 6 ноября. Для слабовидящих рядом будет представлена тактильная копия работы и предложен аудиогид.

17 ноября работа будет выставлена в Эрмитаже, в зале Леонардо да Винчи на время отсутствия "Мадонны Литта".

Путешествие картины организовали Галереи Уффици, Приморская галерея и Эрмитаж совместно с компанией "МондоМостре" и при содействии фонда "Росконгресс".

ВЭФ пройдет с 4 по 6 сентября 2019 года в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Владивосток Флоренция Петербург Эрмитаж ВЭФ остров Русский ДФУ Уффици Сандро Боттичелли

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