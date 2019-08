Фильм "Angry Birds 2 в кино" возглавил российский прокат по итогам выходных

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мультфильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) возглавил российский прокат, собрав за минувший уикенд 231,8 млн рублей, сообщил портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные. Российская премьера ленты состоялась 15 августа.

Картина Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) собрала за выходные 204,1 млн рублей и оказалась на втором месте. Всего за две недели в российском прокате фильм собрал 870,4 млн рублей.

На третье место портал поставил боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Fast&Furious Presents: Hobbs&Shaw) Дэвида Литча, который за три недели собрал 1094,1 млн рублей. На четвертом месте мультфильм "Король лев" (The Lion King). За минувшие выходные он собрал 56,7 млн рублей, а за пять недель - 2,8 млрд рублей.