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Марка Захарова в понедельник выпишут из больницы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован в августе с воспалением легких, в понедельник выпишут из больницы, в ближайшие дни он вернется к работе, сообщил директор театра Марк Варшавер.

"Сегодня он возвращается домой и днями начнет репетировать спектакли. В ближайшие дни ждем в театре", - сказал "Интерфаксу" Варшавер в понедельник.

По его словам, самочувствие 85-летнего худрука театра "изумительное, все анализы (в норме - ИФ), температуры нет". Варшавер уточнил, что Захаров пробудет дома несколько дней, чтобы набраться сил после болезни.

20 августа Варшавер сообщил "Интерфаксу" о госпитализации Захарова в Москве с воспалением легких.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве, а 1955 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1965 года Захаров был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года является главным режиссером "Ленкома". На его счету почти полсотни театральных постановок, более 20 телеспектаклей, художественные картины, например, "12 стульев", "Формула любви, "Обыкновенное чудо", "Убить дракона" и "Тот самый Мюнхгаузен".

Марк Захаров Ленком

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