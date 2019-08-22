В ближайшие выходные в Парке Горького пройдет международный фестиваль дронов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - 24 и 25 августа в московском Парке Горького на Большом массовом поле пройдет второй Международный фестиваль дронов Rostec Drone Festival, сообщил сайт мэра города. Мероприятие пройдет на площадке, где раньше находился макет "Бурана".

В фестивале примут участие 32 профессиональных пилота, в том числе из Испании, Германии, Латвии, Белоруссии, Польши, Израиля и Швеции. Ожидается участие лучших пилотов мира Киллиана Руссо из Франции и Минчан Кима из Южной Кореи. Россию представят чемпион России 2018 года Кирилл Федукович и 16-летний лидер команды Drone Sports Global Платон Максимов.

24 августа участники фестиваля пройдут квалификационный отбор. 25 августа пройдут гонки плей-офф и финал. Участникам предложат двухуровневую трассу с подвесными конструкциями и тоннелем для зрителей, в котором о можно будет наблюдать за гонкой изнутри. Для зрителей на дополнительной трассе установят компьютерный стимулятор.

Ранее сообщалось, что 24 августа на проспекте Академика Сахарова устроят праздник по случаю Дня российского флага, в том числе концерт "Герои рядом с нами", который могут посетить до ста тысяч человек. На концерт приглашены Герои России, пилоты пилотов "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

В саду имени Баумана в ближайшие выходные пройдет фестиваль Средневековой Чехии с рыцарскими турнирами и мастер-классами. Посетителей обещают научить чешским разговорным фразам, стрелять из лука, делать семейные гербы и чеканить монеты. Угощать будут рульками на вертеле, кнедликами и трдельниками, а также там можно будет купить изделия из богемского стекла и фарфора и ювелирные украшения из настоящего граната и влтавина. В рамках фестиваля пройдет встреча владельцев собак чешских пород, где можно будет увидеть крысарика - самую маленькую в мире европейскую породу собак.