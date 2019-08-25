Врачи пока оставили актера и музыканта Петра Мамонова в реанимации

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Музыкант и актер Петр Мамонов чувствует себя лучше, но пока остается в реанимации после перенесенного инфаркта, сообщила "Интерфаксу" его супруга Ольга Мамонова во время посещения артиста в больнице.

"Я сейчас у него в Первой градской, всё сейчас лучше намного. Он очень доволен условиями в больнице", - сказала она в воскресенье.

По ее словам, сам музыкант оценивает свое состояние как нормальное. "Но он даже в период обострения говорил, что нормально", - сообщила его супруга.

Вместе с тем пока говорить о выписке рано, сказала она. "Врачи говорят одно - состояние стабильное. Пока в реанимации, но всё стабильно", - отметила Мамонова.

Накануне стало известно, что музыкант был госпитализирован в кардиореанимацию Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.