В правительстве предложили поручить Ольге Бузовой пропаганду безопасности на дорогах

Раз у нее 15 млн читателей в инстаграме, она наверняка ответственный и патриотичный человек, решил вице-премьер Максим Акимов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Максим Акимов предложил отказаться от устаревших методов работы с населением и привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах. Он высказался об этом на правительственной комиссии 28 августа.

По словам чиновника, у Бузовой 15 млн подписчиков в инстаграме, этот канал - выход к "15 миллионам молодых матерей". "Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек", - предположил он.

Он считает, что Бузовой нужно предложить пропагандировать безопасное поведение на дорогах, и "заплатить, если надо".

Также он предложил использовать для тех же целей вирусные ролики.

"Призываю создать рабочую группу и через два месяца доложить о предложениях. Подойти к вопросу неформально", - сказал Акимов.

Вице-премьер отметил, что мир изменился, а чиновники, как ему кажется, продолжают использовать методы пятнадцатилетней давности, учебники и методические программы.