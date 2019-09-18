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Тиражи печатных книг за полгода упали на 10%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2019 года тиражи печатных книг упали почти на 10% в годовом измерении, сообщил глава Роспечати Михаил Сеславинский. Сокращение тиражей не означает, что люди стали меньше читать, просто они стали больше читать в электронном виде, считает чиновник. Его цитирует пресс-служба ведомства.

В январе-июне в России выпустили 54 808 наименований книг и брошюр совокупным тиражом 194,2 млн экземпляров, отметил глава Роспечати. Сокращение производства он назвал временным явлением, которое будет скорректировано во втором полугодии. По его прогнозу, показатели за целый год останутся на уровне последних лет - 120 тысяч наименований тиражом 450 млн экземпляров.

Сеславинский также привел данные электронного книжного магазина "Литрес", у которого в январе-июне 2018 года число скачиваний книг выросло в годовом измерении на 50,3% до 6,8 миллиона. По прогнозам Роспечати, рынок электронных книг в денежном выражении вырастет в 2019 году до 6,3-6,5 млрд рублей с 4,8 млрд рублей в 2018 году.

Чиновник отметил, что многие издательства начали выпускать и продвигать электронные книги и одновременно продолжается острая фаза конкуренции бумажных изданий с электронными.

"Многие приверженцы бумажных страниц, попробовав чтение на экране, вернулись к печатным книгам. Так что будущее традиционной "бумажной" беллетристики не выглядит уж так однозначно грустно", - считает Сеславинский.

Роспечать Михаил Сеславинский Литрес

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