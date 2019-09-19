Машков, Миронов и Хоркина будут курировать эксперимент с культурным нормативом школьников

Нормативы попробуют внедрить в 11 регионах

Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Деятели искусства и культуры будут наставниками эксперимента по внедрению "культурного норматива школьника" в 11 регионах. Худрук театра Олега Табакова Владимир Машков будет курировать Тульскую область, а худрук Театра наций Евгений Миронов - Саратовскую область. Об этом рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова.

Худруку Ярославского театра драмы им. Волкова Сергею Пускепалису досталась Ярославская область. Гимнастка Светлана Хоркина будет курировать Белгородскую область, космонавт Александр Сасокутяев - Пензенскую.

Через год Минкультуры проверит результаты проекта: как часто школьники стали ходить в учреждения культуры, насколько это интересно им, педагогам и родителям. Если эксперимент окажется успешным, его распространят по всей России, сказала Ярилова.

Ведомство в перспективе может обсудить с другими профильными министерствами, чтобы "самые яркие участники проекта" получали дополнительные баллы при поступлении в творческие вузы, добавила она.

Замминистра напомнила, что проект является исключительно добровольным. "И вообще, все, что происходит в культуре и искусстве не должно быть насильно, это должна быть потребность души. Это абсолютно добровольно, никаких санкций не будет", - подчеркнула она.

Глава Минкультуры Владимир Мединский объявил о начале разработки культурных нормативов для школьников в феврале 2019 года. Он тогда назвал их аналогом спортивных норм ГТО, и "хорошим, добрым и полезным" делом. Норматив предполагает, что "школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько хороших фильмов в год, желательно отечественных", а затем - поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике", объяснял тогда министр.

В сентября 2019 года министерство представило нормативы для разных классов школы по всем возможным видам искусства, включая фольклор.