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Машков, Миронов и Хоркина будут курировать эксперимент с культурным нормативом школьников

Нормативы попробуют внедрить в 11 регионах

Машков, Миронов и Хоркина будут курировать эксперимент с культурным нормативом школьников
Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Деятели искусства и культуры будут наставниками эксперимента по внедрению "культурного норматива школьника" в 11 регионах. Худрук театра Олега Табакова Владимир Машков будет курировать Тульскую область, а худрук Театра наций Евгений Миронов - Саратовскую область. Об этом рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова.

Худруку Ярославского театра драмы им. Волкова Сергею Пускепалису досталась Ярославская область. Гимнастка Светлана Хоркина будет курировать Белгородскую область, космонавт Александр Сасокутяев - Пензенскую.

Через год Минкультуры проверит результаты проекта: как часто школьники стали ходить в учреждения культуры, насколько это интересно им, педагогам и родителям. Если эксперимент окажется успешным, его распространят по всей России, сказала Ярилова.

Ведомство в перспективе может обсудить с другими профильными министерствами, чтобы "самые яркие участники проекта" получали дополнительные баллы при поступлении в творческие вузы, добавила она.

Замминистра напомнила, что проект является исключительно добровольным. "И вообще, все, что происходит в культуре и искусстве не должно быть насильно, это должна быть потребность души. Это абсолютно добровольно, никаких санкций не будет", - подчеркнула она.

Глава Минкультуры Владимир Мединский объявил о начале разработки культурных нормативов для школьников в феврале 2019 года. Он тогда назвал их аналогом спортивных норм ГТО, и "хорошим, добрым и полезным" делом. Норматив предполагает, что "школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько хороших фильмов в год, желательно отечественных", а затем - поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике", объяснял тогда министр.

В сентября 2019 года министерство представило нормативы для разных классов школы по всем возможным видам искусства, включая фольклор.

Минкультуры Владимир Машков Евгений Миронов Светлана Хоркина Сергей Пускеаплис Владимир Мединский Тульская область Саратовская область Ярославская область

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