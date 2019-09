Мединский отмежевался от термина "культурный норматив" для школьников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В программе так называемого культурного норматива для школьников не должно быть и нет никаких списков для ознакомления, да и сам термин неудачен, заявил министр культуры Владимир Мединский. Он сказал это на встрече с учениками и директором школы №1476.

"Слово норматив, конечно, неправильное, нужно придумать что-то другое. Честно говоря, я даже не знаю, кто его придумал, наверное, всё-таки из вашей системы образования, наши деятели культуры до этого бы не додумались", - отметил чиновник.

По словам Мединского, главное в проекте - чтобы дети могли как можно чаще ходить в музеи и другие учреждения культуры. Идея заключалась в том, чтобы эти походы совершались не по инициативе руководства школ.

Предложение понравилось деятелям культуры и министру просвещения, Ольги Васильевой, после чего было решено создать общий документ в формате "мягкой рекомендации органам образования регионов с учётом региональной специфики", рассказал он.

"Вот это и есть то, что обозвали словом "норматив", дальше разного рода эксперты решили пофантазировать, а что бы надо обязательном порядке детям посмотреть. Ну, это эксперты, знаете, ученые. Стали писать какие-то собственные соображения на эту тему, музыковеды стали писать свои соображения. Потом часть этих соображений, которая не имеют вообще никакого значения, никаким не являются ни документом, ни даже темой для обсуждения, - попала в средства массовой информации. Это было опубликовано на сайте (Минкультуры - ИФ), мы это заметили и сразу с сайта убрали", - сказал министр.

В сентябре Минкультуры обнародовало список рекомендуемых произведений искусства, в том числе фольклорных, для школьников разного возраста. В перечень попали в том числе композиция группы Queen "Bohemian Rhapsody" и песня Тhe Beatles "All You Need is Love", а также песни о Великой Отечественной войне и "Я не люблю" Владимира Высоцкого, скульптуры Вадима Сидура и Михаила Шемякина, "сталинский ампир" и парк "Зарядье".

24 сентября заместитель Мединского Алла Манилова заявила, что это списки, которые составили разные эксперты, их опубликовали по ошибке.