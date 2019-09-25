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Мединский отмежевался от термина "культурный норматив" для школьников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В программе так называемого культурного норматива для школьников не должно быть и нет никаких списков для ознакомления, да и сам термин неудачен, заявил министр культуры Владимир Мединский. Он сказал это на встрече с учениками и директором школы №1476.

"Слово норматив, конечно, неправильное, нужно придумать что-то другое. Честно говоря, я даже не знаю, кто его придумал, наверное, всё-таки из вашей системы образования, наши деятели культуры до этого бы не додумались", - отметил чиновник.

По словам Мединского, главное в проекте - чтобы дети могли как можно чаще ходить в музеи и другие учреждения культуры. Идея заключалась в том, чтобы эти походы совершались не по инициативе руководства школ.

Предложение понравилось деятелям культуры и министру просвещения, Ольги Васильевой, после чего было решено создать общий документ в формате "мягкой рекомендации органам образования регионов с учётом региональной специфики", рассказал он.

"Вот это и есть то, что обозвали словом "норматив", дальше разного рода эксперты решили пофантазировать, а что бы надо обязательном порядке детям посмотреть. Ну, это эксперты, знаете, ученые. Стали писать какие-то собственные соображения на эту тему, музыковеды стали писать свои соображения. Потом часть этих соображений, которая не имеют вообще никакого значения, никаким не являются ни документом, ни даже темой для обсуждения, - попала в средства массовой информации. Это было опубликовано на сайте (Минкультуры - ИФ), мы это заметили и сразу с сайта убрали", - сказал министр.

В сентябре Минкультуры обнародовало список рекомендуемых произведений искусства, в том числе фольклорных, для школьников разного возраста. В перечень попали в том числе композиция группы Queen "Bohemian Rhapsody" и песня Тhe Beatles "All You Need is Love", а также песни о Великой Отечественной войне и "Я не люблю" Владимира Высоцкого, скульптуры Вадима Сидура и Михаила Шемякина, "сталинский ампир" и парк "Зарядье".

24 сентября заместитель Мединского Алла Манилова заявила, что это списки, которые составили разные эксперты, их опубликовали по ошибке.

Владимир Мединский Минкультуры Queen The Beatles Михаил Шемякин Вадим Сидур Зарядье

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