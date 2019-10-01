Врио генерального директора киностудии имени Горького назначена Юлиана Слащева

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии имени Горького назначена председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе "Союзмультфильма".

Там отметили, что Слащева продолжит работу в "Союзмультфильме". Сама Слащева заявила, что "создание фильмов и мультфильмов для детей и молодежи должно происходить в синергии, поскольку эти, казалось бы, разные виды контента решают по сути одни и те же задачи - воспитательную, образовательную, развлекательную".

Она отметила, что сейчас на российском медиарынке существует ощутимый недостаток фильмов для детей. И если производство анимации растет стремительными темпами, то детское кино практически не создается.

"В последнее время на уровне министерства культуры и профессиональных организаций был принят ряд мер для того, чтобы изменить ситуацию с детским кино, в частности, на базе киностудии "Союзмультфильм" была создана Ассоциация по развитию детского и молодежного кино", - напомнила Слащева.

Слащева планирует начать работу на новом посту с анализа хозяйственной деятельности и стратегических планов развития и кинопроизводства.

Слащева подчеркнула, что "студия детско-юношеских фильмов, киностудия имени Горького находится сегодня в крайне плачевном состоянии". "Это большая честь и большая ответственность возродить студию, вернуть кинопроизводство, начать снимать добрые детско-семейные фильмы и сериалы, возобновить съёмки научно-популярных фильмов на не менее легендарном Центрнаучфильме", - написала она на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов, занимавший пост с 2010 года, подал заявление об отставке. По данным газеты "Ведомости", он ушел по соглашению сторон. Собеседники издания объясняют отставку Зернова тем, что его работой были недовольны в Минкультуры, "к деятельности студии были вопросы и у совета директоров".