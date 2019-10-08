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Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

В СК считают, что директор реабилитационного центра "Феникс" отказывалась перевести его в больницу, несмотря на его состояние

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Дмитрий Марьянов
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов. Женщину обвиняют в оставлении пациента в опасности и в оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть человека (статья 125 и пункт "в" части 2 статьи 238 УК), сообщила пресс-служба регионального главка СКР.

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. По версии следствия, в центре "Феникс" он находился с 6 по 15 октября и в эти дни не раз жаловался другим клиентам и консультантам, что ему плохо и что у него болит нога. Его собеседники не меньше десяти раз сообщали директору центра, что актер в тяжелом состоянии и его нужно отправить в больницу, установило следствие.

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Средств связи у Марьянова не было. Директор знала об этом, а также о том, что у него серьезное заболевание и что в центре нет медперсонала, который мог бы ему оказать адекватную помощь. "Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать "скорую помощь", намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра", - говорится в пресс-релизе СК.

Скорую помощь актеру вызвал один из клиентов центра, видевший его тяжелое состояние. Марьянова доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Причиной смерти оказался сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Судмедэксперт считает, что если бы больного направили на лечение после первых жалоб и до развития клинических признаков тяжелого шока, его можно было бы спасти.

В СК также установили, что директор центра давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно галоперидол и феназепам, "приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности", которые можно применять только в медучреждениях и только по назначению лечащего врача.

Дело передано в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение.

Уголовное дело было возбуждено на следующий день после смерти актера. Директор медцентра получила статус подозреваемой в феврале 2018 года, обвинение ей предъявили в ноябре.

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