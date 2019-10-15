"Эксмо" пожаловалось в полицию на продажу своих книг через Avito

Издательство обвинило пользователей сервиса в пиратстве

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Эксмо" пожаловалось в МВД Хорошевского района Москвы на пользователей сервиса объявлений Avito, которые продают электронные книги этого издательства без разрешения правообладателя. Об этом "Ведомостям" рассказал гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко (АЗАПИ). Он представляет интересы издательства.

Компания потребовала привлечь к административной ответственности шесть человек, которых она считает владельцами крупнейших пиратских каталогов. Их действия нарушают авторские права "Эксмо" (статья 7.12 КоАП), сказал Рябыко.

По его словам, привлечь само Avito к ответственности за пиратство нельзя, поскольку на сайте нелегального контента нет. Пользователи предлагают купить книги, размещая на Avito только их обложки и описание. Корреспондент "Ведомостей" нашел сотни таких объявлений на этом ресурсе. Рябыко сказал, что по жалобам правообладателей сервис блокирует нарушителей их прав, но такие нарушения стали массовыми. Поэтому издательство решило пойти на крайнюю меру и обратилось в полицию.

По условиям использования площадки, пользователи обязуются обеспечить законность своих объявлений, в том числе проверить, не нарушает ли их контент права третьих лиц, заявил представитель Avito. Компания не должна дублировать функции правоохранительных и надзорных органов, добавил он.

Корреспондент "Ведомостей" связался со всеми пользователями Avito, на которых пожаловалось "Эксмо". Все они согласились продать книги по схеме: покупатель перечисляет продавцу деньги, после этого получает книгу на электронную почту. Некоторые продавцы предлагают бесплатно конвертировать электронную книгу в нужный формат.

Журналист решил купить книги у владельца каталога из 9000 наименований. Он купил три книги по сорок рублей каждая: "Искусство легких касаний" Виктора Пелевина (499 рублей на сайте "Литрес"), "Школа беглости пальцев" Дины Рубиной (официальная цена 99,90 рублей ), "Миллионы на бабочках, или Истории самых интересных бизнес-моделей" Михаила Хомича и Юрия Митина (499 рублей).

Гендиректор "Литреса" Сергей Анурьев связал растущий интерес пиратов к электронным книгам с увеличением спроса на этот формат. Ущерб от пиратства всему книжному рынку он оценил в 5 млрд - 10 млрд рублей в год.

По данным "Эксмо-АСТ" за последние четыре года легальный рынок электронных книг в России вырос почти в 3 раза до 4,8 млрд рублей, при том, что весь книжный рынок - рос только на 6–7% в год и составил 86 млрд рублей.

Статья 7.12 КоАП предусматривает для граждан штраф до 2 тысяч рублей и конфискацию контрафактных произведений и оборудования.

По данным Mediascope на июль 2019 года, сайтом Аvito хотя бы раз в день пользуется свыше 7 млн россиян.