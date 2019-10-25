Медведев 26 октября введет систему рибейтов иностранным киностудиям за съемки в России

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 октября подпишет постановление правительства о запуске системы компенсаций части затрат иностранным кинокомпаниям за съемки фильмов в России. Об этом на встрече с ключевыми покупателями и прокатчиками кино заявил министр культуры Владимир Мединский.

"Я с удовольствием объявляю, что, как мне сказали, завтра на подпись премьер-министру ляжет постановление о введении в России системы рибейтов. Иностранные продюсеры, работающие совместно с нашими партнерами, смогут получать до 30%, а в эксклюзивных случаях - до 40% возмещения расходов, понесенных на территории России", - сказал он.

Он объяснил, что в министерстве хотят, чтобы российские производители кино зарабатывали как можно больше, поэтому решили поддерживать совместное производство кино. За счет системы рибейтов Минкультуры намерено поддерживать зарубежные компании, которые снимают картины совместно с российскими.

Российским компаниям он обещал, что если они с зарубежными партнерами придут в министерство "с копродукцией", шансов на получение господдержки у них будет намного больше.

Ввести систему рибейтов Минэкономразвития предложило в июне 2019 года. О планах ввести федеральные и региональные рибейты таким иностранным компаниям Мединский рассказал в середине сентября.