Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на торги

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Часть коллекции драгоценностей и некоторые личные вещи народной артистки СССР Людмилы Зыкиной выставят на аукцион, который пройдет в декабре, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул" в среду. Всего будет около 40 лотов.

Среди топ-лотов декабрьских торгов аукционного дома любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Стартовая цена лота 1 млн рублей. Кроме того, на торги выставлено колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым, выполненное в белом и желтом золоте и состоящее из 127 природных бриллиантов (эстимейт 1 млн рублей).

На торгах также будет представлена малая парюра (набор ювелирных украшений) - колье, серьги и кольцо из белого и желтого золота: колье со 112 бриллиантами по 1,4 карата, серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 бриллиантами.

В сообщении отмечается, что часть полученных от аукциона денег будет направлена на увековечивание памяти певицы.

Эстимейты всех драгоценностей, а также даты аукциона и предаукционной выставки будут объявлены позднее.

В 2012 году часть коллекции артистки была продана более чем за 31 млн рублей, что вдвое превысило начальную стоимость лотов. Всего на торги было выставлено 25 лотов.

Народная артистка СССР Людмила Зыкина скончалась на 81-м году жизни в Москве 1 июля 2009 года. Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны работала токарем на Московском станкостроительном заводе имени Орджоникидзе. После войны работала санитаркой в подмосковном военном госпитале, затем швеёй в больнице имени Кащенко. В 1947 году участвовала во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого была принята в Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого.