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Путин поручил подготовить поправки для полного госфинансирования некоторых фильмов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин до 1 мая поручил правительству подготовить поправки в законодательство, открывающие возможность полного государственного финансирования кинодебютов, документальных и научно-популярных фильмов, а также уникальной авторской анимации.

Согласно поручению, данному по итогам посещения Путиным ВГИКа 17 октября, правительство до 1 мая 2020 года должно подготовить доклад о внесении в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ" изменений, направленных на установление в качестве одной из форм господдержки кинематографии полного госфинансирования производства и проката ряда фильмов.

Речь идет о дебютных национальных фильмах независимо от их метража и вида (игровой, документальный, анимационный фильмы), создаваемых режиссерами - выпускниками профильных вузов в течение пяти лет после получения дипломов, об уникальных авторских анимационных фильмах независимо от их метража, а также о документальных и научно-популярных фильмах, сказано в поручении.

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Кроме того, правительству поручается до 15 февраля внести в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии изменения, предусматривающие возможность предоставления средств федеральным вузам, реализующим образовательные программы по кинематографии, для поддержки производства дебютных национальных фильмов, создаваемых режиссерами - выпускниками этих вузов в течение пяти лет после получения ими высшего образования.

К тому же сроку необходимо разработать и утвердить специальные правила отбора организаций - получателей субсидий на производство фильмов, предусматривающие предоставление средств на производство дебютных кинокартин, создаваемых режиссерами - выпускниками кинематографических вузов в течение пяти лет после получения ими диплома, независимо от метража и вида этих фильмов, а также финансирование их производства за счет таких субсидий без предоставления банковской гарантии и внесения денежного залога. "Обеспечить, начиная с 2020 года, реализацию указанных специальных правил отбора", - говорится в поручении.

Также до 30 марта президент поручил правительству обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объема субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии "для производства, проката и показа дебютных национальных игровых фильмов, документальных и анимационных фильмов независимо от их метража", создаваемых режиссерами - выпускниками профильных вузов в течение пяти лет после получения ими диплома.

17 октября в ходе встречи президента с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИКа оскароносный режиссер анимационного кино Александр Петров (получил статуэтку за фильм "Старик и море" - ИФ) рассказал Путину о проблеме с поддержкой уникальных авторских национальных фильмов ведущих режиссеров-аниматоров. По его словам, режиссеров не устраивают правила, утвержденные Фондом кино, и они вынуждены отказываться от завершения своих проектов.

"Пока все склоняется к тому, что уникальная авторская анимация будет получать господдержку на тех же условиях, что и коммерческая. При этом по непонятным причинам вопросы поддержки производства короткометражной авторской анимации и ее поддержки в прокате даже не ставится", - сказал Петров.

Советник президента Владимир Толстой сообщил, что сейчас сохраняется необходимость возвратности средств, а 30% средств на производство проекта должен найти сам автор. По его мнению, уникальные авторские проекты "не должны обременяться; должна быть стопроцентная господдержка этих мастеров".

"Даже признанные мастера не могут воспользоваться этими условиями. Может быть, поменять эти правила?", - спросил президент. Он отметил, что "никогда заранее не сказать, будет это авторское и никому не нужное кино или авторское, которое будут смотреть с восторгом миллионы". "Надо просто поменять, делать более либеральными эти правила. Это тот случай, когда либерализм уместен", - добавил Путин.

Владимир Путин ВГИК

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