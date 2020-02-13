Минкультуры предложило 100%-ную поддержку для кинодебютов и документалистики

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры подготовило поправки в закон о господдержке российского кино о полном финансировании дебютных, анимационных и документальных фильмов. Они опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.

Их разработали по поручению президента Владимира Путина ради увеличения господдержки таких работ.

Поправки предполагают возможность госфинансирования до 100% сметной стоимости производства и проката этих фильмов.

Путин поручил до 1 мая подготовить законопроект о полном госфинансировании кинодебютов, документальных и научно-популярных фильмов, а также уникальной авторской анимации независимо от их метража. Поручение в том числе касается работ режиссеров-выпускников профильных вузов, которые делаются в течение пяти лет после получения дипломов, а также уникальных авторских мультфильмов.

На встрече президента с сотрудниками, студентами и выпускниками ВГИКа режиссер Александр Петров (лауреат "Оскара" за мультфильм "Старик и море") рассказал Путину о проблеме с поддержкой уникальных авторских национальных фильмов ведущих режиссеров-аниматоров. По его словам, режиссеров не устраивают правила, утвержденные Фондом кино, и они вынуждены отказываться от завершения своих проектов.

Советник президента Владимир Толстой сказал, что в настоящее время сохраняется необходимость возвратности средств, а 30% средств на производство проекта должен найти сам автор. По его мнению, уникальные авторские проекты "не должны обременяться; должна быть стопроцентная господдержка этих мастеров".