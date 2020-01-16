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Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт
Актриса Кейт Бланшетт
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Австралийская актриса и продюсер Кейт Бланшетт станет президентом международного жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября, сообщает пресс-служба смотра в четверг.

В свою очередь Бланшетт, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что она каждый год с нетерпением ждет решения Венецианского кинофестиваля.

"Каждый год я с нетерпением жду решения, которые примут в Венеции, и каждый год это удивительно. Венецианский кинофестиваль - один из самых атмосферных кинофестивалей в мире. Это праздник провокации и вдохновения, кино во всех его формах. Для меня большая честь быть президентом жюри в этом году", - сказала Бланшетт.

Вручение наград 77-го Венецианского кинофестиваля состоится 12 сентября. Победителей определят в следующих категориях: "Золотой лев" за лучший фильм; "Серебряный лев" - приз Большого жюри; "Серебряный лев" - награда за лучшую режиссуру; награды за лучшую женскую и мужскую роли, премия за лучший сценарий, специальный приз жюри и награду, а также награда Марчелло Мастроянни за лучший актерский дебют.

Бланшетт - австралийская актриса, лауреат двух премий "Оскар" (2005, 2014), трех премий BAFTA (1999, 2005, 2014), трех премий "Золотой глобус" (1999, 2008, 2014) и двух "Премий Гильдии киноактеров США" (2005, 2014).

Большой успех и признание в актерской среде ей принесли роли в фильмах "Елизавета" (1998), трилогии "Властелин колец" (2001, 2002, 2003), "Авиатор" (2004), "Скандальный дневник" (2006), "Меня там нет" (2007), "Золотой век" (2007), "Жасмин" (2013) и "Кэрол" (2015).

За свою актерскую карьеру, охватывающую более двух десятилетий, Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках.

Кейт Бланшетт Венецианский кинофестиваль

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