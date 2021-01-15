Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:59Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 087 609+734 058

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит режиссер Пон Чжун Хо

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Южнокорейский режиссер, лауреат "Оскара" и Каннского кинофестиваля Пон Чжун Хо возглавит жюри 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, сообщили организаторы смотра.

"Режиссер Пон Джун Хо станет президентом международного жюри конкурса на 78-м Венецианском кинофестивале (1-11 сентября 2021 года), решение принял совет директоров Венецианской биеннале, который поддержал кандидатуру, предложенную директором Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера", - говорится в сообщении.

Культура"Паразиты" получили главный "Оскар""Паразиты" получили главный "Оскар"Читать подробнее

Режиссер, принимая приглашение возглавить жюри, отметил, что "Венецианский кинофестиваль имеет долгую и разнообразную историю, и для него большая честь стать частью его прекрасных кинематографических традиций". "Как председатель жюри - и, что более важно, как вечный киноман - я готов восхищаться и аплодировать всем великим фильмам, отобранным фестивалем. Я полон искренней надежды и волнения", - сказал он.

Пон Чжун Хо известен зрителям по работе "Паразиты", за которую получил многочисленные награды, в том числе гран-при Каннского фестиваля, "Золотой глобус", премии BAFTA и Гильдии киноактеров США и другие. Также он является режиссером фильмов "Сквозь снег", "Воспоминания об убийстве", "Окча" и "Мать".

Венецианский кинофестиваль - старейший киносмотр в мире, который проходит на острове Лидо в Венеции.

Венецианский кинофестиваль Пон Чжун Хо

Новости по теме

Новости

Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

В Латвии найдены утерянные витражи павильона ВДНХ

Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID

Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID

Церемонию "Грэмми" перенесли на 14 марта из-за COVID-19

Пандемия коронавируса

Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Прощание с артистом Владимиром Кореневым пройдет 5 января

Что произошло за день: суббота, 2 января

Умершие знаменитости

Исполнитель главной роли в "Человеке-амфибии" Коренев умер от COVID

Исполнитель главной роли в "Человеке-амфибии" Коренев умер от COVID

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

ТНТ объяснил причину отказа от "Дома-2"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');