Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит режиссер Пон Чжун Хо

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Южнокорейский режиссер, лауреат "Оскара" и Каннского кинофестиваля Пон Чжун Хо возглавит жюри 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, сообщили организаторы смотра.

"Режиссер Пон Джун Хо станет президентом международного жюри конкурса на 78-м Венецианском кинофестивале (1-11 сентября 2021 года), решение принял совет директоров Венецианской биеннале, который поддержал кандидатуру, предложенную директором Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера", - говорится в сообщении.

Режиссер, принимая приглашение возглавить жюри, отметил, что "Венецианский кинофестиваль имеет долгую и разнообразную историю, и для него большая честь стать частью его прекрасных кинематографических традиций". "Как председатель жюри - и, что более важно, как вечный киноман - я готов восхищаться и аплодировать всем великим фильмам, отобранным фестивалем. Я полон искренней надежды и волнения", - сказал он.

Пон Чжун Хо известен зрителям по работе "Паразиты", за которую получил многочисленные награды, в том числе гран-при Каннского фестиваля, "Золотой глобус", премии BAFTA и Гильдии киноактеров США и другие. Также он является режиссером фильмов "Сквозь снег", "Воспоминания об убийстве", "Окча" и "Мать".

Венецианский кинофестиваль - старейший киносмотр в мире, который проходит на острове Лидо в Венеции.