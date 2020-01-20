Поиск

"Холоп" обогнал по сборам в российском прокате голливудские блокбастеры

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Фильм Клима Шипенко "Холоп" собрал в российском прокате более 2,65 млрд рублей и обогнала по кассовым сборам такие голливудские блокбастеры, как "Мстители: Финал" и "Король Лев".

"К понедельнику 20 января фильм "Холоп" обошел голливудские блокбастеры "Мстители: Финал" и "Король Лев" и по кассовым сборам занял второе место среди всех картин за всю историю российского проката", - сообщает пресс-служба "Централпарт" "Интерфаксу".

На сегодняшний день фильм "Холоп" заработал 2,65 млрд рублей, картину посмотрело более 9,5 млн зрителей, отмечается в сообщении.

Культура"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокатеЧитать подробнее

В пресс-службе добавили, что фильм Шипенко лидирует не только в России, но и за рубежом: международные сборы "Холопа" уже превысили $1 млн.

Фильм вышел в российский прокат 26 декабря. Главные роли в нем сыграли сербский актер Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

В первый день проката картина заработала 46,5 млн рублей. Среди российских фильмов, получивших господдержку, "Холоп" Клима Шипенко по кассовым сборам занимает третье место, уступая "Т-34" режиссера Алексея Сидорова (2,2 млрд рублей) и "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева (2,9 млрд рублей).

В центре сюжета комедии Шипенко - молодой московский мажор. Его отец-олигарх (Самойленко) в приступе отчаяния обращается к психологу (Охлобыстин). Главный герой (Бикович) попадает в подстроенную аварию, его усыпляют, и он переносится как бы в XIX век, где становится холопом Гришкой в услужении у барина и его сына-мажора.

кино Клим Шипенко Холоп

Новости по теме

Новости

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

"Паразиты" стали первым иностранным фильмом, получившим главный приз Гильдии киноактеров США

"Паразиты" стали первым иностранным фильмом, получившим главный приз Гильдии киноактеров США

Минкульт назвал достоянием России ценности, права на которые заявила Польша

Минкульт назвал достоянием России ценности, права на которые заявила Польша

Актеры МХАТ им.Горького подали иск к театру о нарушении их прав

Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

Умер сын автора "Властелина колец"

Умер сын автора "Властелина колец"

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт

Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Объявлены номинанты на премию "Оскар"
Умершие знаменитости

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"

"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате

"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');