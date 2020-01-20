"Холоп" обогнал по сборам в российском прокате голливудские блокбастеры

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Фильм Клима Шипенко "Холоп" собрал в российском прокате более 2,65 млрд рублей и обогнала по кассовым сборам такие голливудские блокбастеры, как "Мстители: Финал" и "Король Лев".

"К понедельнику 20 января фильм "Холоп" обошел голливудские блокбастеры "Мстители: Финал" и "Король Лев" и по кассовым сборам занял второе место среди всех картин за всю историю российского проката", - сообщает пресс-служба "Централпарт" "Интерфаксу".

На сегодняшний день фильм "Холоп" заработал 2,65 млрд рублей, картину посмотрело более 9,5 млн зрителей, отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фильм Шипенко лидирует не только в России, но и за рубежом: международные сборы "Холопа" уже превысили $1 млн.

Фильм вышел в российский прокат 26 декабря. Главные роли в нем сыграли сербский актер Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

В первый день проката картина заработала 46,5 млн рублей. Среди российских фильмов, получивших господдержку, "Холоп" Клима Шипенко по кассовым сборам занимает третье место, уступая "Т-34" режиссера Алексея Сидорова (2,2 млрд рублей) и "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева (2,9 млрд рублей).

В центре сюжета комедии Шипенко - молодой московский мажор. Его отец-олигарх (Самойленко) в приступе отчаяния обращается к психологу (Охлобыстин). Главный герой (Бикович) попадает в подстроенную аварию, его усыпляют, и он переносится как бы в XIX век, где становится холопом Гришкой в услужении у барина и его сына-мажора.