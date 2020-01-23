"Союзмультфильм" вернул права на показ своей "золотой коллекции" на платном ТВ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" досрочно вернула права на показ "золотой коллекции" на платном телевидении, сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Киностудия "Союзмультфильм" договорилась о досрочном расторжении договора с компанией "ТВИН" по использованию прав на "золотую коллекцию" для показа на платных телеканалах", - сказала Слащева.

Она уточнила, что соглашение между "ТВИН" и "Союзмультфильмом" было заключено в 2013 году. По нему предполагалась единовременная выплата в пользу киностудии. При этом, 7 лет назад сумма этой выплаты не отражала рыночную стоимость договора и, таким образом, сделка наносила серьезный ущерб как интересам студии, так и авторам "золотой коллекции".

"Теперь, после возврата прав, "Союзмультфильм" будет самостоятельно выдавать лицензии платным каналам, что позволит увеличить доходы студии и авторские отчисления. Кроме того, за счёт более эффективного распространения коллекции на каналах повысится узнаваемость мультфильмов", - добавила Слащева.

По словам председателя правления киностудии, для того, чтобы произведения, созданные в советский период, были востребованы и оставались популярными, необходима маркетинговая поддержка проектов. Такой программой студия активно занимается.

Также "Союзмультфильм" вернул права на использование "золотой коллекции" в интернете, что позволило разместить ее на рыночных условиях на всех крупных интернет-ресурсах и, как результат, получить максимальный охват детской аудитории и повысить узнаваемость героев.

"Существующий полтора года Youtube-канал "Союзмультфильма" пользуется большой популярностью как в России, так и за рубежом: уже сейчас у него более 1 млн подписчиков. Общий доход от реализации интернет прав на произведения "золотой коллекции" и новые проекты "Союзмультфильма" в 2019 году составил порядка 100 млн рублей", - добавила собеседница агентства.

Помимо этого, в прошлом году были возвращены права на продажи в категории "кондитерские изделия", за которые студия также не получала доходы в течении длительного времени.

На необходимость передачи прав на классические коллекции было также указано на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии 19 декабря 2017 года.

"Золотая коллекция" "Союзмультфильма" - собрание мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра. В ней представлены лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и аниматоров. Представлены такие герои, как Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух и Пятачок, Малыш и Карлсон, попугай Кеша из "Возвращения блудного попугая", Маугли, Волк, Заяц из "Ну, погоди!" и многие другие. Всего в "золотую коллекцию" входит более 150 мультфильмов.