Патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы с детства и для этого преподавать в школах архитектуру и другое изобразительное искусство. Он заявил это на Патриаршем совете по культуре в Москве, его выступление опубликовано на сайте патриархии. Для этого курса нужен учебник, отметил предстоятель РПЦ.

"Действительно, архитектура и прочее изобразительное искусство — это отражение души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты. - отметил он. - Например, когда смотришь на храм Христа Спасителя, сразу можно сказать, что это была за эпоха, какими чувствами люди руководствовались, возводя такой грандиозный и красивейший памятник".

В связи с этим он предложил воспитывать эстетические вкусы и в том числе "стараться влиять в том числе на тех людей, которые принимают решения" по застройке городов.

"Потому что все, что касается облика наших городов и, еще раз подчеркну, архитектурных стилей, — это вопрос огромной важности. Через эти внешние образы оказывается и эстетическое, и духовное, и даже в каком-то смысле философское влияние на тех людей, которые созерцают эти произведения", — сказал патриарх.

Поэтому он указал, что школьный учебник об архитектуре должен содержать не только информацию о стилях или о способах художественного выражения градостроительных принципов, а чтобы его содержимое было связано "в том числе с духовным содержанием нашей эпохи". "И если эта трактовка культуры будет действительно иметь место в нашей школе, то это будет очень важный фактор формирования личности молодых людей", - заключил он.

Включить в школьную программу курс культурологии патриарх предложил в ноябре 2019 года на съезде Общества русской словесности. Он напомнил, что это предложение поддержали тогдашние главы Минпросвещения, Миннауки и Минкультуры. Вводить такой курс отдельным предметом он считает лишним, его материалы можно включать в курсы уже существующих предметов.

Предстоятель РПЦ рассчитывает, что члены патриаршего совета по культуре смогут участвовать в разработке контента и методологии преподавания такой программы в школе.