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Министр просвещения поддержала идею РПЦ о спецкурсе по русской культуре в школах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в российских школах и вузах нужно ввести обобщающий курс по русской культуре, который предложил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Об этом Васильева сказала на II съезде Общества русской словесности в Москве в среду. По ее словам, такой курс должен быть "единым и системным", и должен формировать у каждого живущего в России "важнейший духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой".

По ее словам, сама идея такого курса "витает в воздухе" - в частности, в пример она привела предложенную в этом году совместную инициативу Минпросвещения и Минкультуры о культурном стандарте школьников. Васильева отметила, что общественная оценка этой инициативы была "странной".

"Реакция была, как будто мы с Минкультом предложили что-то из ряда вон выходящее", - сказала министр просвещения.

Ранее в среду, открывая съезд Общества русской словесности, патриарх Кирилл предложил организовать в школах России "обобщающий культурологический курс", который должен быть направлен на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и на противодействие "деструктивным моделям поведения" в интернете и социальных сетях.

Курс, по предложению предстоятеля РПЦ, мог бы преподаваться в школе с учетом загруженности учебных планов не как отдельный предмет, а в рамках уже существующих дисциплин.

Ольга Васильева Минпросвещения Патриарх Кирилл РПЦ

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