Третьяковка и Исторический музей продолжат работать без массовых мероприятий

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей и Третьяковская галерея продолжат работать в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музеев.

"Постоянные экспозиции и выставки Государственного исторического музея в настоящее время работают по обычному графику. Информация об изменениях в работе музейного комплекса будет размещена на официальном сайте музея и на страницах официальных аккаунтов в социальных сетях", - сообщили в ГИМ.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, в ближайшее время Исторический музей не планирует проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек. "Музей пересмотрел график массовых мероприятий и отменил ряд мероприятий до середины апреля. Соответствующие изменения вносятся в выставочный план музея. Так, открытие выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" переносится на середину апреля", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе Третьяковской галереи "Интерфаксу" сообщили, что в галерее отменяются все вернисажи, лекции и концерты.