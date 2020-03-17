Эрмитаж и Русский музей пока не будут закрываться из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Эрмитаж и Русский музей в Петербурге продолжают работать и открыты для посетителей.

"Никаких новых распоряжений нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Эрмитажа.

В Русском музее подтвердили, что учреждение пока также открыто для посетителей. "Мы будем оперативно информировать граждан, если что-то изменится", - отметил собеседник.

В понедельник до 31 марта закрылся для посещения реставрационно-хранительский центр Эрмитажа "Старая деревня" в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий.

Ранее Эрмитаж отмечал, что не планирует в ближайшее время проводить культурно-массовые мероприятия с численностью более 1000 человек. Посещаемость музейного комплекса регулируется Службой музейной безопасности и техническими средствами, которые препятствуют массовому скоплению посетителей.

"Эрмитаж стремится к тому, чтобы выставочные планы музея не изменились. На данный момент мы планируем, что все наши выставки будут открываться по ранее утвержденному расписанию, однако торжественные церемонии открытия этих выставок с приглашением гостей проводиться не будут", - отмечалось в сообщении музея.