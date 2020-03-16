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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Фильмы "На острие" и Sheena667 не выйдут в кино в марте из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Выпуск на экраны росийских фильмов "На острие" и "Sheena667" перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба российского производителя и дистрибьютора фильмов "Централ Партнершип".

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Новые даты выхода в прокат обеих картин будут объявлены позднее, уточнили в компании. Фильмы должны были выйти в марте.

"Sheena667" - драма режиссера Григория Добрыгина об отношениях мужчины и женщины - двух работников автосервиса в Вышнем Волочке. "На острие" - спортивная драма Эдуарда Бордукова о соперничестве двух спортсменок-саблисток.

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