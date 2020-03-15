Съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном приостановлены из-за коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Кинокомпания Warner Bros. на две недели приостановила съемки нового фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли в связи с распространением коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что съемки фильма должны были переместиться в Ливерпуль.

"Другие фильмы Warner Bros. продолжают сниматься. Съемки фильма "Матрица: Перезагрузка" завершились в Сан-Франциско и продолжатся в Берлине. Драма с участием Уилла Смита "Король Ричард" снимается в Лос-Анджелесе. Съемки последней части "Фантастических тварей" должны начаться в понедельник в Лондоне, хотя планы могут измениться, так как студия следит за ситуацией (с коронавирусом - ИФ)", - уточняется в сообщении.

Из-за коронавируса мировые кинопрокатчики переносят релизы картин, об отмене премьер сообщили Disney, Paramount Pictures, Universal и другие.