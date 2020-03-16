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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Владельцы кинотеатров раскритиковали бесплатную подписку онлайн-сервисов в карантин

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров считает недопустимыми действия онлайн-видеосервисов, которые предоставляют бесплатную подписку пользователям на время "карантина", говорится в сообщении ассоциации.

"Некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили "карантин" для традиционных кинотеатров, и пользуясь таким маркетинговым приемом, стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы. Ассоциация владельцев кинотеатров считает, что использование в рекламных целях призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов недопустимо", – говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, кинотеатры, входящие в ее состав, не закрываются на карантин, но принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности зрителей с учетом всех ограничений, установленных органами власти, демонстрируют как премьерные фильмы, так и, благодаря поддержке компаний-дистрибьюторов, и фильмы повторного репертуара.

"Кинотеатры, входящие в состав Ассоциации владельцев кинотеатров, считают возможным для себя прекратить онлайн продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, ведущими вышеописанные маркетинговые кампании. А также оставляют за собой право отказа от демонстрации в кинотеатрах Ассоциации фильмов, показ которых в дальнейшем планируется в онлайн-видеосервисах, пользующихся сложившимся положением в ущерб российскому кинотеатральному показу", – добавили в сообщении.

кино интернет

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