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Археологи нашли "пещерный город" VIII века рядом с Херсонесом

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Пещерный город", появившийся на месте вырубленных в скале склепов больше 1 тысячи лет назад, обнаружен рядом с территорией севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом сообщили в среду в фонде "Моя история".

"Вырубленные в скале античные склепы переоборудуются под жилые и хозяйственные строения, а в одной из отдельно стоящих каменных глыб вырубается тарапан для отжима виноградного сока. Постепенно прямо под юго-западными стенами Херсонеса в VIII-IX веках формируется участок с жилыми сооружениями в скальном грунте - своеобразный "пещерный город", - говорится в сообщении фонда со ссылкой на выводы ученых.

Всего обнаружено три жилых комплекса: два помещения, вырубленных в скале, и одно в естественном гроте. Одна из построек была укреплена каменной стеной высотой до 3 метров. Жители покинули этот город, как и Херсонес, в конце XIII века, когда поселения были сожжены монголами, отметили в фонде.

Как выяснили археологи, территория "пещерного города" является частью русла высохшей реки. Там также открыли два погребальных сооружения эпохи эллинизма, вырубленные в скале: склеп с длинным проходом и могилу. Еще два таких сооружения в скале находятся в процессе расчистки. Ученые сделали вывод, что на этом участке производились захоронения в каменных склепах и могилах с подбоями (ямы с нишами) с IV века до н.э. по IV век н.э.

Кроме того, рядом с Херсонесом обнаружены "сотни редких и уникальных артефактов": золотая монета византийского императора Артавазда 742 года, редкие свинцовые печати, бронзовые монеты византийских императоров VIII-IX веков, бронзовые перстни, светильники, терракоты, амфоры, посуда, украшения и многое другое.

"Ожидания археологов превзошли самые смелые прогнозы - были обнаружены предметы, представляющие большую историческую и культурную ценность. По сути, открыта новая страница в исследовании истории древнего города", - сказал представитель фонда Иван Есин, слова которого приводятся в сообщении.

По данным фонда, наиболее ранние упоминания о некрополе рядом с Херсонесом относятся к XIX веку. Последние раскопки проводились в начале ХХ века, но документы по их итогам практически не сохранилась.

Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории музея-заповедника археологи находят следы многих народов, живших в разные эпохи. Первые поселенцы Херсонеса - греческие колонизаторы - прибыли сюда в V веке до н.э.

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