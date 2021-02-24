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В минском сквере нашли золотые монеты конца XIX века с изображением Николая ІІ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Научный сотрудник музея Янки Купалы и член наблюдательной комиссии по охране памятников при Минкульте Беларуси Павел Королев нашел клад в сквере Марата Казея в Минске. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в "Фейсбуке".

"Нашел клад. Вчера как обычно просматривал землю в парке Марата Казея", - написал Королев.

В сквере сейчас идут строительные работы. Королев пояснил, что предметы старины в таких ситуациях часто попадают в кузов машины и вывозятся на свалку. Поэтому он и обращает внимание на такие строительные объекты.

В какой-то момент он обратил внимание на что-то желтое. Оказалось, монета, да еще и с профилем Николая ІІ. Потом были еще монеты, зубная коронка, цепочка, перстень.

Королев остановил работу строителей в этом месте и позвонил археологу из Академии наук Беларуси Сергею Дерновичу. Тот приехал на место находки и вызвал коллегу с металлоискателем.

До приезда археологов Королев нашел 16 монет, с их помощью - еще 8.

Рядом были куски ткани (или кожи), в которую и был завернут клад, рассказал сотрудник музея.

"Вчера найденные сокровища забрал в Институт истории его директор Вадим Лакиза. Монеты оказались золотыми времен Николая IІ и отличной сохранности", - написал Королев.

Минск Белоруссия Николай II

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