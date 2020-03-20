Региональные кинозалы освободили от штрафов за невыполнение плана по российскому кино

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Фонд кино освободит региональные кинозалы, модернизированные в прошлом году в рамках нацпроекта "Культура", от штрафов за невыполнение плана по показам российских фильмов, сообщили в Минкультуре. Срывы планов там связывают с закрытием на карантин.

Фонд попросил регионы подтвердить вынужденную остановку кинопоказа официальными письмами.

После этого "кинотеатры, которые по соглашению с Фондом обязаны поддерживать указанные в договоре долю и количество дней проката национальных фильмов, будут освобождены от штрафов за первый квартал 2020 года", сообщили в ведомстве.

Также министерство рекомендовало регионам перенести на третий квартал творческие мероприятия, фестивали и конкурсы в рамках нацпроекта "Культура", а также выделение субсидий некоммерческим организациям.

Пока ведомство не будет перераспределять деньги, выделенные на эти мероприятия.