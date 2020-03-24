Онлайн-марафон "Союзмульткарантин" представит больше 60 авторских короткометражных мультфильмов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино "Союзмульткарантин" киностудия "Союзмультфильм" представит около 60 таких фильмов, сообщили в пресс-службе компании.

Показ пройдет на Vimeo. В программе марафона запланировано несколько премьер победителей российских и международных фестивалей. Показы будут проходить ежедневно в марте и апреле, пообещали в студии.

В частности, в рамках "Союзкарантина" впервые будут показаны фильм-призер Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале 2019 года "Три сестры" (режиссер Светлана Андрианова), "Выбор жюри" Международного анимационного фестиваля в Париже PIAFF 2018 года - "Белоснежье" (режиссер Ирина Эльшанская), фильм-лауреат международного фестиваля в Оттаве в номинации "Лучший детский фильм" - "Урок плавания" (режиссер Татьяна Окружнова), "Лучший фильм для детей по мнению детского жюри" в рамках 25-го Международного фестиваля анимационных фильмов в Штутгарте, призер Анимационного фестиваля Zebra в Словении, а также Leeds Young Film 2018 (Великобритания) - "Кокоша" (режиссер Татьяна Мошкова), участник конкурсной программы "анимационного Оскара" - международного фестиваля в Анси - "Доброе сердце" (режиссер Евгения Жиркова).

Комментируя проект, директор "Союзмультфильм" Борис Машковцев назвал авторские короткометражные мультфильмы "двигателем основных процессов в анимационном искусстве". Он отметил, что российские работы широко представлены на международных фестивалей и "регулярно завоевывают призы".