Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

Онлайн-марафон "Союзмульткарантин" представит больше 60 авторских короткометражных мультфильмов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино "Союзмульткарантин" киностудия "Союзмультфильм" представит около 60 таких фильмов, сообщили в пресс-службе компании.

Пандемия коронавируса

Показ пройдет на Vimeo. В программе марафона запланировано несколько премьер победителей российских и международных фестивалей. Показы будут проходить ежедневно в марте и апреле, пообещали в студии.

В частности, в рамках "Союзкарантина" впервые будут показаны фильм-призер Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале 2019 года "Три сестры" (режиссер Светлана Андрианова), "Выбор жюри" Международного анимационного фестиваля в Париже PIAFF 2018 года - "Белоснежье" (режиссер Ирина Эльшанская), фильм-лауреат международного фестиваля в Оттаве в номинации "Лучший детский фильм" - "Урок плавания" (режиссер Татьяна Окружнова), "Лучший фильм для детей по мнению детского жюри" в рамках 25-го Международного фестиваля анимационных фильмов в Штутгарте, призер Анимационного фестиваля Zebra в Словении, а также Leeds Young Film 2018 (Великобритания) - "Кокоша" (режиссер Татьяна Мошкова), участник конкурсной программы "анимационного Оскара" - международного фестиваля в Анси - "Доброе сердце" (режиссер Евгения Жиркова).

Комментируя проект, директор "Союзмультфильм" Борис Машковцев назвал авторские короткометражные мультфильмы "двигателем основных процессов в анимационном искусстве". Он отметил, что российские работы широко представлены на международных фестивалей и "регулярно завоевывают призы".

Искусство против вируса

11
Сорокаба, БразилияМилан, ИталияВаленсия, ИспанияАфины, ГрецияБерлин, ГерманияБарселона, ИспанияБрешиа, ИталияШанхай, КитайКуала-Лумпур, МалайзияБарселона, Испания
Сорокаба, Бразилия
Союзмультфильм Борис Машковцев Vimeo

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Пласидо Доминго заразился новым коронавирусом

На "Евровидение-2021" не допустят с песнями этого года

Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19

Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19

Музеи и театры в РФ перейдут в онлайн на время закрытия из-за коронавируса

Музеи и театры в РФ перейдут в онлайн на время закрытия из-за коронавируса

Московский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Минкультуры РФ закрыло все подведомственные ему музеи, театры и цирки

Посетителей без масок не пустят в подведомственные Минкультуры музеи и кинотеатры

Третьяковку закрыли на карантин

Третьяковку закрыли на карантин

Первый канал начал снимать программы без зрителей

Первый канал начал снимать программы без зрителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');