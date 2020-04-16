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Чилийский писатель Луис Сепульведа скончался с коронавирусом в Испании

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Чилийский писатель и журналист Луис Сепульведа скончался в возрасте 70 лет после заражения коронавирусом в Испании, сообщают в четверг испаноязычные СМИ.

"Писатель Луис Сепульведа скончался в (городе - ИФ) Овьедо", - говорится в заявлении барселонского книжного издательства Tusquets.

Шесть недель назад у Сепульведы диагностировали COVID-19. Он был одним из первых, у кого подтвердилось заражение в Испании. Писатель жил в этой стране с 1990-х годов.

Свой путь в литературе он начал с публикации сборников стихов и рассказов, широкая известность к нему пришла после публикации в 1989 году романа "Старик, который читал любовные романы".

Ему неоднократно присуждались национальные и международные литературные премии, в частности, поэтическая премия имени Габриэлы Мистраль, испанская премия в области рассказов "Фельгера", Сепульведа также является кавалером Ордена искусств и литературы. Многие его литературные работы экранизированы.

Луис Сепульведа Испания Чили коронавирус

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