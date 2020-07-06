Фестиваль "Новая волна" в Татарстане отменен из-за коронавируса

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Фестиваль "Новая волна", который должен был пройти в Казани в конце августа 2020 года, отменен из-за коронавируса, сообщил на своей странице в инстаграме композитор и генеральный продюсер мероприятия Игорь Крутой.

"Организатором "Новой волны", компанией "АРС", принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках", - написал композитор.

По его словам, это решение откладываясь в течение двух месяцев в надежде на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Однако, мероприятие все-же перенесли на следующий год. "Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие придавало "Новой волне" на протяжении 18 лет признанный всеми статус международного конкурса", - обратил внимание Крутой.

"Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2020" в Казани. Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы...", - пояснил композитор.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Новая волна" сменит сочинскую прописку и пройдет в Казань в августе 2020 года. Идея провести конкурс в татарстанской столице появилась три года назад при переходе "Новой волны" из Юрмалы в Сочи. Решение было принято после множества совместных проектов - Универсиады в Казани, чемпионата мира по водным видам спорта, чемпионата по рабочим профессиям.

С 2002 года международный музыкальный фестиваль "Новая волна" ежегодно проводился в Юрмале. В июле 2014 года власти Латвии запретили въезд российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, которые должны были принимать участие в фестивале. Причиной запрета стало то, что артисты поддержали присоединение Крыма к РФ. В 2015 году Крутой заявил, что фестиваль не вернется в Латвию. После этого фестиваль проводился в Сочи.