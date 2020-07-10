Третьяковка начала проводить экскурсии для групп до пяти человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея начала проводить групповые экскурсии, численность групп не должна превышать пяти человек, сообщили в пресс-службе музея.

Экскурсантам придется соблюдать социальную дистанцию. Группы будут проходить по специальным маршрутам, не допускающим их пересечения. Интервалы между групповыми экскурсиями составят полчаса для постоянной экспозиции и час для выставок. Экскурсоводы будут в масках. Для гостей предусмотрены радиогарнитуры с одноразовыми наушниками.

Для посетителей доступны экскурсии по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", по выставке "Ненавсегда. 1968-1985", а также экскурсии "Первое путешествие по Третьяковской галерее", "Древнерусское искусство", "Путешествие в Древнюю Русь", "Знакомство с Третьяковской галерей за 60 минут", "Шедевры русской живописи XVIII-XIX веков", "Искусство рубежа XIX-XX веков", "Михаил Врубель" и "Художники-передвижники. Василий Перов, Иван Крамской, Василий Суриков, Илья Репин".

Третьяковка открылась 3 июля.