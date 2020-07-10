Министр культуры стала одним из первых посетителей открывшегося ГМИИ имени Пушкина

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве 10 июля открылся Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина. Одним из первых посетителей музея стала министр культуры Ольга Любимова, она осмотрела новую экспозицию "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина".

Экскурсию для министра провели директор музея Марина Лошак и куратор выставки Виталий Мишин.

"Открытие столь обширной по объему экспозиции было долгожданным для нас, здесь столько работ, представляю, сколько еще всего осталось и хотелось бы показать", - cказала Любимова.

Она отметила, что каждая встреча на первых открывшихся выставочных проектах после самоизоляции вызывает непередаваемые ощущения: "Ведь все соскучились по привычной деятельности и открытой форме экспонирования музейного пространства".

Лошак в свою очередь сообщила, что идея создания данного выставочного проекта пришла организаторам после путешествия в Париж, где была открыта выставка рисунка из коллекции музея.

"Мы решили сделать так, чтоб рисунок стал тотальным гостем нашего музея. И преимущественно во всех залах музеях он находится. На мой взгляд, это просто пир для человека, который видит все это разнообразие. На нашей выставке более 220 рисунков - это большое количество, что дает возможность погрузиться в историю и искусства, и географию рисунка. Мне кажется, когда выставка была открыта онлайн, у наших многочисленных зрителей была возможность подготовиться к тому, что они увидят вживую. Ведь это требует определенных знаний и подготовки", - добавила она.

Выставка "От Дюрера до Матисса" будет открыта до 1 ноября. Экспозация охватывает пять веков истории европейского рисунка и позволяет узнать о многообразии графических техник и разных манерах рисования, проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. Экспозиция объединила работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал и многих других.

Copyright © 1989 - 2020 Interfax