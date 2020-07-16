Фильм "Цой" Алексея Учителя выйдет в прокат 27 августа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Фильм Алексея Учителя "Цой", посвященный лидеру группы "Кино", выйдет в российский прокат в конце августа, сообщили в пресс-службе компании Sony Pictures.

"Рады сообщить, что 27 августа в День российского кино компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат новый фильм Алексея Учителя "Цой"", - сказали в пресс-службе.

Как отметил режиссер картины, слова которого приводит пресс-служба, выход фильма в августе, через 30 лет после аварии, - дань памяти музыканту.

"Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений", - сказал Учитель.

"Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в августе как дань памяти музыканту", - отметил он.

Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко. Съемки картины начались в июле 2019 года. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года, а главным героем станет водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном ДТП.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. По одной из версий, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".