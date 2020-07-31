Выход фильма "Цой" Алексея Учителя перенесли на начало сентября

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Фильм Алексея Учителя "Цой", посвященный лидеру группы "Кино" Виктору Цою, выйдет в российский прокат 3 сентября вместо 27 августа, как это планировалось ранее, сообщила в пятницу пресс-служба компании Sony Pictures.

Картина выходит в прокат через 30 лет после аварии, в которой погиб музыкант.

Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко. Съемки картины начались в июле 2019 года. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года, а главным героем станет водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном ДТП.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35-м км трассы "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. По одной из версий, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".