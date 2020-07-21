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Деревянную церковь из "Сибириады" перенесут в Томск

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Деревянную церковь Петра и Павла 1872 года постройки, рядом с которой Андрей Кончаловский снимал "Сибириаду", решили перенести из деревни Нагорный Иштан в Томск. На разработку проекта операции чиновники готовы потратить 2,6 млн рублей.

Торги на разработку документации объявил ОГАУК "Центр по охране памятников", следует из данных на сайте госзакупок. 2,6 млн рублей - начальная (максимальная) цен контракта. Торги пройдут в форме запроса предложений. Их итоги будут подведены 31 июля.

Будущему подрядчику предстоит разработать проект перемещения церкви в поселок Хромовка на востоке Томска и ее реставрации. Контракт предусматривает проведение комплексных научных исследований, а также инженерных изысканий. На разработку документации отведено 90 дней с учетом продолжительности историко-культурной экспертизы.

Церковь решили перенести из-за оползней на холме, на котором стоит храм, и из-за того, что здание пришло в аварийное состояние.

В Хромовке чиновники власти планировали создать паломнический центр возле памятника старцу Федору. Проектирование центра началось в 2016 году, однако об итогах работ не сообщалось. Предполагалось, что в центре будут воссозданный дом с монашескими кельями, сувенирная лавка, действующий памятник, стоянка автотранспорта, объекты ресурсоснабжения.

Одноэтажная церковь Петра и Павла - одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в Томской области.

Федор Кузьмич - старец, живший в Сибири в XIX веке. По романовской легенде, возникшей в середине XIX века, это был император Александр I, который якобы инсценировал свою смерть и стал скитальцем. В Томской губернии старец познакомился с купцом Семеном Хромовым, который уговорил его переселиться к нему в Томск. Федор Кузьмич в том числе проживал на загородной купеческой заимке, где в настоящее время располагается поселок Хромовка.

Томская область Томск Хромовка Андрей Кончаловский Сибириада Нагорный Иштан Федор Кузьмич

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